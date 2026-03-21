21 марта 2026 в 00:06

Самолет Ан-2 потерпел аварию под Волгоградом

Ан-2 Ан-2 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в районе Камышина Волгоградской области, информировали в пресс-службе Росавиации. В ведомстве уточнили, что два пилота, находившиеся на борту, предварительно, не пострадали.

В пятницу днем, 20 марта, в Волгоградской области в районе города Камышин самолет Ан-2 (регистрационный номер RA-84629) при выполнении посадки получил повреждение. Воздушное судно находится в парке авиапредприятия «Регионавиа» (выполняет авиаработы), — сказано в сообщении.

Ранее самолету, вылетевшему в Мурманск, пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. У Sukhoi Superjet 100 не выпустилась стойка шасси. Рейс авиакомпании «Россия» FV 6343 отложили на четыре часа.

До этого самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения на месте работает инженерно-техническая служба.

крушения
самолеты
Волгоградская область
Росавиация
