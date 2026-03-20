ВСУ получили приказ экономить на погибших солдатах Командиры ВСУ получили приказ минимизировать потери для экономии на компенсациях

Командование ВСУ стремится сэкономить на компенсациях семьям погибших военных, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Для этого подразделения получили неофициальное распоряжение минимизировать реальные боевые потери.

Командованию подразделений ВСУ поступило неофициальное распоряжение минимизировать потери в районах боевых действий. При возможности эвакуации, тела украинских солдат перевозятся в тыловые районы, где сжигаются в заброшенных строениях или разбитых авто, имитируя ДТП. В материалах разбирательства указывается «неосторожное обращение с огнем в пункте временной дислокации» или ДТП, — сказано в сообщении.

Таким образом родственники погибших получат лишь минимальные выплаты. Такая участь может ожидать не только мобилизованных, но и опытных националистов, добавили источники.

Ранее в Министерстве обороны РФ обратили внимание, что потери подразделений Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции превысили 1185 военнослужащих. В ведомстве уточнили, что речь идет о погибших из армии противника на шести направлениях.