Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 23:50

ВСУ получили приказ экономить на погибших солдатах

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Командование ВСУ стремится сэкономить на компенсациях семьям погибших военных, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Для этого подразделения получили неофициальное распоряжение минимизировать реальные боевые потери.

Командованию подразделений ВСУ поступило неофициальное распоряжение минимизировать потери в районах боевых действий. При возможности эвакуации, тела украинских солдат перевозятся в тыловые районы, где сжигаются в заброшенных строениях или разбитых авто, имитируя ДТП. В материалах разбирательства указывается «неосторожное обращение с огнем в пункте временной дислокации» или ДТП, — сказано в сообщении.

Таким образом родственники погибших получат лишь минимальные выплаты. Такая участь может ожидать не только мобилизованных, но и опытных националистов, добавили источники.

Ранее в Министерстве обороны РФ обратили внимание, что потери подразделений Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции превысили 1185 военнослужащих. В ведомстве уточнили, что речь идет о погибших из армии противника на шести направлениях.

ВСУ
потери
Украина
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп высказался о сворачивании военных усилий на Ближнем Востоке
Что мешает Трампу дожить до 200 лет
Раскрыто смертельное влияние на человека у одного популярного продукта
«Злоупотребляют доверием»: в Иране озвучили вывод по поводу действий США
«Фигура исторического масштаба»: в Госдуме раскрыли секрет успеха Лаврова
Самолет Ан-2 потерпел аварию под Волгоградом
Главный джентльмен российской дипломатии: правила жизни Сергея Лаврова
Самый популярный дипломат РФ. Сергею Лаврову — 76, лучшие фото главы МИД
В рядах ВСУ начались массовые смерти при странных обстоятельствах
ВСУ получили приказ экономить на погибших солдатах
Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний
Над Россией сбили почти 70 БПЛА за три часа
Два российских аэропорта временно закрылись
Трамп отрекся от прекращения огня в конфликте с Ираном
«Тяжкое преступление»: Орбан рассказал о том, что натворил Зеленский
Трамп сообщил о почти ежедневных переговорах по урегулированию на Украине
В Прибалтике «отменили» артиста из-за исполнения известной русской песни
Молдавия решила выйти из Устава СНГ
Мощный пожар на строительном рынке в Подмосковье удалось ликвидировать
Орбан против «четвертого рейха». Раскол ЕС грядет: что это значит для РФ
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.