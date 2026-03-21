Главный джентльмен российской дипломатии: правила жизни Сергея Лаврова

21 марта исполняется 76 лет главе МИД РФ Сергею Лаврову. Он руководит ведомством уже больше 20 лет и за это время не только вывел отечественную дипломатию на совершенно новый качественный уровень, но и по праву завоевал титул любимого министра россиян. Одна из главных причин — неповторимое чувство юмора и прямота, свойственные выступлениям Лаврова. Что он говорит о России, дипломатии, об отношениях с Западом и какими жизненными принципами руководствуется — в материале NEWS.ru.

Что Лавров говорит о спорте

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. Его мать работала в Министерстве внешней торговли СССР. Как рассказывал сам дипломат, с трех до девяти лет он жил в Ногинском районе Подмосковья у бабушки и деда — там же и пошел в школу № 2 имени Короленко.

«Жил в деревянном доме со всеми деревенскими удобствами, в ста метрах от стадиона, который назывался „Спартак“, где мы играли в футбол летом, а зимой — в хоккей», — отмечал глава МИД.

Тогда же будущий министр начал болеть за одноименный московский клуб. Он и сегодня остается преданным фанатом «Спартака», и его страсть к спорту за прошедшие десятилетия нисколько не угасла.

«„Спартак“ — это больше чем команда, так же, как и футбол — больше чем игра. Есть в ней какой-то дух, который отражает, на мой взгляд, во многом дух российского народа. Так что увлечение этим клубом было для меня абсолютно естественным», — говорил он.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал NEWS.ru, что его знакомство с Лавровым началось как раз на футбольном поле.

«Мы знакомы с ним с молодости — играли вместе в футбол в начале 1990‑х, в Лужниках: делились на команды, играли по два тайма по 45 минут. Это было замечательное время. Позже, с возрастом и стажем в дипломатической службе, мы занялись более серьезными делами, но продолжали играть в футбол и теннис, хотя и меньше по времени», — поделился сенатор.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, 2004 год Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Как закалялся характер Лаврова

Школу Лавров окончил уже в столице, после чего поступил в Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО). Туда он пошел по совету матери, хотя изначально мечтал учиться в Московском инженерно-физическом институте. Впоследствии он признавался, что нисколько не жалел об этом выборе, и называл МГИМО своей альма-матер и главной кузницей кадров для МИД.

«У нас было много чего веселого. Мы ставили капустники, писали их сами, в стройотрядах веселились, писали песни, у костра исполняли, были соревнования между палатками, у кого веселее», — вспоминал министр на встрече со студентами вуза в 2022 году.

По словам Лаврова, именно молодость — тот период, когда окончательно складывается характер человека, формируется видение собственных взглядов и интересов.

«Для развития молодого человека, наверное, самое главное — видеть мир, иметь глобальный кругозор и работать, и жить, используя все эти преимущества в своей стране», — отмечал он.

Как Лавров добивается успехов

Первым местом работы Лаврова после вуза стало посольство СССР в Шри-Ланке, куда он попал сначала стажером, а затем получил должность атташе. В 1980-х будущий министр служил в постпредстве Советского Союза при ООН в Нью-Йорке, пройдя по служебной лестнице от первого секретаря до старшего советника. Ближе к концу десятилетия он вернулся в Москву, где получил пост замглавы управления международных экономических отношений МИД, а с 1990-го возглавил управление международных организаций.

Сменив еще несколько высоких постов, Лавров в 1994-м вновь отправился в Нью-Йорк — на этот раз в качестве постоянного представителя России при ООН. На этой должности он проработал следующие 10 лет, в 2004 году возглавил МИД РФ и с тех пор сохранял пост в каждом новом кабинете министров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, 2005 год Фото: Эдуард Песов/РИА Новости

Много позже Лавров, перечисляя обязательные для дипломата качества, назвал в их числе эрудицию и знание как минимум двух языков, а также умение слушать и слышать собеседника, аргументировать свою точку зрения и не терять самообладания ни при каких обстоятельствах.

«Именно дипломатия — это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми надо договариваться», — сказал он.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что профессионализм и патриотизм — главные качества, которые помогли Лаврову достичь таких успехов в профессии.

«Человек на своем месте! Можно сказать, что Лавров — наше главное дипломатическое преимущество. Он — фигура исторического масштаба, и молодым дипломатам, а также многим зарубежным коллегам нужно у него поучиться. Особенно сторонникам хамской мегафонной дипломатии, которых Сергей Викторович хорошо умеет ставить на место», — подчеркнул парламентарий.

Как Лавров изменил дипломатию

При Лаврове имидж российской дипломатии серьезно изменился — она не боится жестких и точных формулировок и ориентирована исключительно на национальные интересы.

«Я за мир однозначно. Не помню, кто сказал: „Хочешь мира — готовься к войне“. Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: „Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать“», — сказал Лавров в интервью в 2023 году.

Глава МИД отмечал, что западный трек во внешней политике нашей страны себя полностью исчерпал: Москва отвергает однополярность, которую пытаются навязать миру США, и выступает за построение многополярного мира. При этом министр не раз подчеркивал, что РФ по-прежнему открыта для взаимодействия с США и всегда была дружественно настроена по отношению к американскому народу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, 2006 год Фото: Эдуард Песов Кредит: РИА Новости

«Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс», — заявлял Лавров.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с NEWS.ru отметил, что именно глава МИД эффективно отстаивает интересы России на внешнеполитическом фронте.

«Его бьющее точно в цель оружие — мудрость, несгибаемая воля, необыкновенная харизма и искрометный юмор. Уверен, меткие высказывания Лаврова войдут не только в учебники дипломатии, но и в сборники цитат великих исторических личностей», — подчеркнул политик.

По словам Миронова, Лавров действительно не лезет за словом в карман, но пользуется этой своей способностью очень аккуратно.

«Никакой болтовни и лицемерия — все четко, по делу. Лавров — это воплощение здравого смысла в международных делах. И правды, которую он никогда не боится говорить. Даже тогда, когда вещи нужно называть своими нелицеприятными именами», — объяснил лидер «Справедливой России».

«Дипломат номер один»

Профессионализм Лаврова действительно не могут не признавать даже оппоненты России. Бывший советник президента США Джон Болтон отмечал, что глава МИД РФ в совершенстве владеет искусством переговоров, а экс-госсекретарь Штатов Мадлен Олбрайт и вовсе называла Лаврова другом. Сам о себе он однажды сказал так:

«Терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки. А мне, слава богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит».

По словам Карасина, Лаврову в работе свойственен жесткий, строгий и требовательный стиль. Однако в любой ситуации и в разговоре с любым собеседником он остается по-настоящему интеллигентным человеком.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Он радушен и тепл по отношению к друзьям и коллегам — качества, которые не всегда видны в публичной работе, в переговорах или в жестких беседах с международными партнерами, представителями ООН, министрами и даже главами государств. Сочетание принципиальности и твердости с подчеркнутой человечностью и мягкостью делает его незаурядной личностью. Таких людей, обладающих одновременно масштабом человечности, принципиальностью и профессионализмом, я, пожалуй, больше не знаю. Конечно, есть и похожие люди, но в дипломатической службе СССР и РФ он, пожалуй, один из самых выдающихся», — сказал сенатор.

Слуцкий считает, что Лавров — поистине уникальный профессионал, который вписал свое имя в историю не только российской, но и мировой дипломатии.

«Он патриот и эрудит с энциклопедическим багажом знаний. А его долголетие на высоком государственном посту объясняется настоящим дипломатическим даром и народной любовью», — резюмировал парламентарий.

