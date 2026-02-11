Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 15:34

Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни

Лавров назвал чемпионство «Спартака» своей главной победой

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил о чемпионстве ФК «Спартак», отвечая на вопрос о своей главной победе в жизни в интервью проекту интернет-проекту «Эмпатия Манучи». Главу МИД называют одним из самых преданных болельщиков футбольного клуба.

Когда «Спартак» в последний раз стал чемпионом, — сказал Лавров.

В последний раз московский ФК «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

Ранее российский футболист Андрей Аршавин заявил, что в ФК «Спартак» провисают позиции. Он отметил, что позиции футболистов часто меняются. По словам спортсмена, сейчас «Спартак» нельзя считать топовым клубом. Футболист выразил мнение, что слабые позиции в команде у центрального и правого защитников. Он заявил, что также ничего не знает о новом тренере команды.

До этого стало известно, что Хуан Карседо назначен на пост главного тренера «Спартака». Контракт с 52-летним испанским тренером, который уже работал в клубе ассистентом в 2012 году, рассчитан до лета 2028 года. Карседо сменил серба Деяна Станковича, отправленного в отставку в ноябре.

С 2023 года испанец возглавлял кипрский «Пафос», с которым впервые в истории выиграл чемпионат и Кубок страны. Он также входил в тренерские штабы «Альмерии», «Валенсии», «Севильи», ПСЖ и «Арсенала», а также возглавлял «Ибицу» и «Сарагосу».

