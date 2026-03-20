20 марта 2026 в 23:44

Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, где работают иностранные компании, передает Reuters со ссылкой на источники в Министерстве нефти страны. По информации собеседников, военные действия в регионе нарушили навигацию через Ормузский пролив.

Это привело к блокировке большей части иракского нефтяного экспорта. Иностранные компании не могут вывозить добытую нефть. Ситуация с судоходством остается сложной, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что временное освобождение российской нефти от американских санкций не распространяется на некоторые регионы России и недружественные Соединенным Штатам страны. Это касается Крыма, ДНР, ЛНР, Ирана, КНДР и Кубы.

До этого замгендиректора и технический директор «Т1 Интеграция» Алексей Изосимов указал, что конфликт на Ближнем Востоке не приведет к срывам поставок оборудования. Компании, ранее задействовавшие маршруты в этом регионе, вынуждены искать альтернативные пути доставки, что неминуемо скажется на сроках, но полной остановки поставок удастся избежать по мере адаптации к новым условиям.

Ирак
Ормузский пролив
нефть
предприятия
