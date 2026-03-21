Раскрыто смертельное влияние на человека у одного популярного продукта

Раскрыто смертельное влияние на человека у одного популярного продукта Mirror: сливочное масло повышает риск смерти от рака и заболеваний сердца

Высокое потребление сливочного масла увеличивает риск смерти от рака и других тяжелых заболеваний, сообщил портал Mirror. Исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

Эксперты проанализировали данные 221 тыс. взрослых, наблюдая за ними от 30 до 50 лет. В группе зафиксировали более 50 тыс. смертей, из них 12 тыс. от рака и 11 тыс. от сердечно-сосудистых заболеваний.

Риск смерти от любых причин был выше на 15% у любителей масла. Замена 10 граммов сливочного масла на растительное снижала смертность на 17%, отметили в источнике.

