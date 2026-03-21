21 марта 2026 в 00:24

Раскрыто смертельное влияние на человека у одного популярного продукта

Mirror: сливочное масло повышает риск смерти от рака и заболеваний сердца

Высокое потребление сливочного масла увеличивает риск смерти от рака и других тяжелых заболеваний, сообщил портал Mirror. Исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

Эксперты проанализировали данные 221 тыс. взрослых, наблюдая за ними от 30 до 50 лет. В группе зафиксировали более 50 тыс. смертей, из них 12 тыс. от рака и 11 тыс. от сердечно-сосудистых заболеваний.

Риск смерти от любых причин был выше на 15% у любителей масла. Замена 10 граммов сливочного масла на растительное снижала смертность на 17%, отметили в источнике.

Ранее диетолог Елена Соломатина указала, что зеленая гречка гораздо полезнее темной обычной, поскольку она не подвергается обжарке. Врач отметила, что привычный коричневый вариант этого продукта теряет часть питательных веществ после термической обработки.

До этого нутрициолог Евгения Киркина порекомендовала людям, стремящимся похудеть, включить в рацион кабачки, листовую зелень, огурцы, капусту, куриную грудку, индейку, творог, белую рыбу и яичный белок. Эти продукты, по ее мнению, обеспечивают максимальное насыщение при низкой калорийности.

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
