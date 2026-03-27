27 марта 2026 в 08:08

Подсчитаны колоссальные потери России из-за теневого оборота моторных масел

Нелегальный оборот моторных масел ежегодно лишает бизнес и государство около 68 млрд рублей, сообщает «Российская газета». Такие показатели были получены после анализа влияния цифровой маркировки на рынок. Уже с 1 апреля 2026 года вводится новый этап — обязательный поэкземплярный учет продукции в системе «Честный знак».

Снижение теневого сегмента и рост бюджетных поступлений ожидаются после внедрения системы маркировки. Ежегодный дополнительный доход бюджета может составить 2–3 млрд рублей, а за шесть лет превысит 18 млрд рублей, при этом легальный бизнес за тот же период способен получить более 50 млрд рублей дополнительной выручки, а влияние на цену для потребителя останется минимальным и не превысит 0,1% за шесть лет.

Маркировка моторных масел вводится поэтапно и уже прошла несколько стадий внедрения. Эксперты пояснили, что с 1 марта 2025 года участники рынка начали регистрироваться в системе, с 1 сентября 2025 года стало обязательным нанесение кодов на продукцию, а следующий этап стартует 1 апреля 2026 года, когда компании будут обязаны передавать данные о движении каждой единицы товара.

Автоэксперт Константин Ожогин ранее рассказал, что слишком низкая цена на моторное масло может указывать на подделку, доля которой на рынке достигает около 30%. Фальсифицированная продукция обычно продается значительно дешевле оригинала, и именно это должно насторожить покупателя.

