«Фигура исторического масштаба»: в Госдуме раскрыли секрет успеха Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров блестяще отстаивает интересы РФ на международной арене, сказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, добиваться успехов в работе главе МИД помогают профессионализм и патриотизм.

Человек на своем месте. Можно сказать, что Лавров — наше главное дипломатическое преимущество. Он — фигура исторического масштаба, и молодым дипломатам, а также многим зарубежным коллегам нужно у него учиться. Особенно сторонникам хамской мегафонной дипломатии, которых, кстати, Сергей Викторович хорошо умеет ставить на место, — подчеркнул политик.

Он обратил внимание на прямоту Лаврова и его умение называть вещи своими именами. По мнению Миронова, благодаря этому министра ценят не только в России, но и за рубежом.

За словом в карман он не полезет, но этим словом он очень аккуратно пользуется. Никакой болтовни и лицемерия — все четко, по делу. Лавров — это воплощение здравого смысла в международных делах. И правды, которую он никогда не боится говорить, — указал парламентарий.

Ранее Лавров объяснил, как Евросоюз дискредитировал сам себя в вопросе участия в украинских переговорах. По его словам, лидеры объединения так и не смогли выработать единую конструктивную позицию.