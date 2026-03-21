21 марта 2026 в 00:12

«Фигура исторического масштаба»: в Госдуме раскрыли секрет успеха Лаврова

Миронов: Лавров достигает успехов благодаря профессионализму и патриотизму

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров блестяще отстаивает интересы РФ на международной арене, сказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, добиваться успехов в работе главе МИД помогают профессионализм и патриотизм.

Человек на своем месте. Можно сказать, что Лавров — наше главное дипломатическое преимущество. Он — фигура исторического масштаба, и молодым дипломатам, а также многим зарубежным коллегам нужно у него учиться. Особенно сторонникам хамской мегафонной дипломатии, которых, кстати, Сергей Викторович хорошо умеет ставить на место, — подчеркнул политик.

Он обратил внимание на прямоту Лаврова и его умение называть вещи своими именами. По мнению Миронова, благодаря этому министра ценят не только в России, но и за рубежом.

За словом в карман он не полезет, но этим словом он очень аккуратно пользуется. Никакой болтовни и лицемерия — все четко, по делу. Лавров — это воплощение здравого смысла в международных делах. И правды, которую он никогда не боится говорить, — указал парламентарий.

Ранее Лавров объяснил, как Евросоюз дискредитировал сам себя в вопросе участия в украинских переговорах. По его словам, лидеры объединения так и не смогли выработать единую конструктивную позицию.

Сергей Лавров
Сергей Миронов
Госдума
МИД России
Марина Емельянцева
Елена Васильченко
