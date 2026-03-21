Трамп высказался о сворачивании военных усилий на Ближнем Востоке

США рассматривают возможность свертывания военных усилий на Ближнем Востоке, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он пояснил в соцсети Truth Social, что Вашингтон все ближе подбирается к своей цели в регионе.

Мы приближаемся очень близко к достижению своих целей, в то же время рассматривая сокращение масштабных военных усилий на Ближнем Востоке, — написал он.

Вместе с этим республиканец уточнил, что его страна не обязана обеспечивать безопасность Ормузского пролива. Этим должны заниматься те страны, которые им пользуются, подчеркнул он. Однако Вашингтон готов оказать государствам помощь при необходимости.

Ранее Трамп отметил, что у США есть возможности немедленного вывода американских сил из зоны боевых действий с Ираном, но они не станут этого делать. Он подчеркнул необходимость долгосрочного сдерживания противника.

Тем временем в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде добавил, что у государства не осталось другого выбора.