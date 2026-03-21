Еще два российских аэропорта ограничили работу

Аэропорты Самары и Ульяновска начали работать с ограничениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Самары и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Меры, уточнили в ведомстве, приняты для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации указали, что ограничения носят временный характер и направлены на поддержку безопасной эксплуатации воздушного транспорта в этих регионах. Дополнительные сведения о сроках снятия ограничений пока не представлены.

Ранее в пресс-службе Росавиации информировали о временной приостановке приема и отправки воздушных судов в аэропортах Волгограда и Геленджика. Данные меры, как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, направлены на обеспечение безопасности авиаперевозок. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Кроме того, журналисты выяснили, что крупнейшие авиакомпании и международные аэропорты приступили к разработке мер на случай возможного топливного кризиса, вызванного сбоями в нефтяном экспорте на фоне военных действий в Иране. Ведущие игроки отрасли, по данным источников, готовят экстренные сценарии реагирования.

