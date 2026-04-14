14 апреля 2026 в 13:26

Власти уточнили планы по поставкам новых самолетов

Минпромторг России: в кабмин внесены предложения по объемам поставок самолетов

Сборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе Сборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе Фото: Нина Падалко/РИА Новости
Предложения по объемам поставок самолетов с учетом прогнозного спроса и выбытия машин из текущего парка внесены в правительство, заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. После соответствующего рассмотрения будет утверждаться новая комплексная программа развития авиационной отрасли, передает ТАСС.

Замминистра пояснил, что действующую программу необходимо корректировать. Для этого ведомство провело большую работу с авиакомпаниями, Минтрансом и Росавиацией, чтобы правильно спрогнозировать спрос на новые машины и выбытие самолетов из текущего парка. Абраменков подчеркнул, что такой подход позволяет не брать на себя повышенные обязательства, которые впоследствии не будут подтверждены реальным спросом.

Есть сейчас параметры эти по цифрам, они понятны по годам, объемы поставки. Мы эти предложения в правительство внесли, сейчас будет рассмотрение, и после чего, видимо, будет уже утверждаться новая программа в новых параметрах, — заключил замглавы Минпромторга.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что Россия научилась создавать полностью импортозамещенные самолеты. По его словам, в среднем новый летательный аппарат создается за шесть-семь лет.

Власть
Россия
Минпромторг
самолеты
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
