Против одного из первых иноагентов возбудили уголовное дело

Против правозащитника Льва Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который попал в реестр одним из первых, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В материале говорится, что речь идет также об уклонении от иноагентских обязанностей.

Возбуждено уголовное дело по статьям 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ ее деятельности) и 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах), — отметил собеседник агентства.

Кроме того, полиция объявила Пономарева в розыск. Как следует из базы розыска МВД РФ, основанием для этого стало нарушение Уголовного кодекса, однако силовики не стали уточнять статью.

Ранее прокуратура заочно запросила 400 часов обязательных работ для рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант проходит по делу о нарушении закона об иностранных агентах.

Также социолог Константин Гаазе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и бывший директор Центра организации закупок Мордовии Иван Мысенко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пополнили реестр иностранных агентов.