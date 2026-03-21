21 марта 2026 в 02:09

Против одного из первых иноагентов возбудили уголовное дело

РИА Новости: против иноагента Льва Пономарева возбудили уголовное дело

Против правозащитника Льва Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который попал в реестр одним из первых, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В материале говорится, что речь идет также об уклонении от иноагентских обязанностей.

Возбуждено уголовное дело по статьям 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ ее деятельности) и 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах), — отметил собеседник агентства.

Кроме того, полиция объявила Пономарева в розыск. Как следует из базы розыска МВД РФ, основанием для этого стало нарушение Уголовного кодекса, однако силовики не стали уточнять статью.

Ранее прокуратура заочно запросила 400 часов обязательных работ для рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант проходит по делу о нарушении закона об иностранных агентах.

Также социолог Константин Гаазе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и бывший директор Центра организации закупок Мордовии Иван Мысенко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пополнили реестр иностранных агентов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какие категории россиян не получат прибавку к пенсии в апреле
В Запорожье из-за работы ТЦК практически пропали мужчины
Конфликт с Ираном оказался счастливым билетом для поставщиков нефти США
Онищенко предрек новую эпидемию в России
Christian Dior лишилась товарного знака в России
Несколько домов пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область
«Гадят изрядно»: депутаты и политологи назвали худших западных политиков
Магнитная буря добралась до Земли с двухдневным опозданием
БПЛА спровоцировал пожар у диппредставительства США в Ираке
США разрешили продажу иранской нефти
Какая ситуация складывается в России с менингитом
Против одного из первых иноагентов возбудили уголовное дело
Нетаньяху раскрыл, зачем Израиль и США бомбят Иран: там нет ничего личного
В погоне за вниманием: что толкает мужчин к изменам и как реагировать
Новорожденный и еще шесть детей погибли при атаке на Иран
Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Москву
Иран нанес мощный удар по военной базе США в Багдаде
Эксперт призвал тратить субсидии на школьное питание особым образом
Россиянам грозит уголовное дело за камеру в вещах детсадовцев
Еще два российских аэропорта ограничили работу
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

