21 марта 2026 в 00:52

Что известно о тщательной подготовке развертывания войск США в Иране

CBS: Вооруженные силы США готовятся к развертыванию сухопутных войск в Иране

Вооруженные силы США готовятся к возможному развертыванию сухопутных войск в Иране, передает CBS. Отмечается, что военные продолжают подготовку к разным сценариям развития событий.

По данным собеседников, президент США Дональд Трамп рассматривает этот вариант, но окончательное решение еще не принято. В Пентагоне проводятся совещания по тактике действий солдат в случае наземной операции.

Ранее сообщалось, что более 4500 моряков и морских пехотинцев США отправились на Ближний Восток, передает Пентагон. Амфибийная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer вышла из Сан-Диего 18 марта.

До этого Трамп выступил против дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Газета The Wall Street Journal писала, что политик поддержал атаку на газовое месторождение Южный Парс, считая ее сигналом Тегерану, но теперь полагает, что этот сигнал услышан.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва считает недопустимым физическое устранение политических лидеров Ирана, а также других стран. Кремль выразил жесткую позицию России в связи с атаками на высокопоставленных лиц Исламской Республики.

