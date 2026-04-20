Стало известно, на какую сумму «попал» Моргенштерн Mash: недвижимость на 74 млн рублей могут изъять у Моргенштерна

Недвижимость на 74 млн рублей могут изъять у рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), если он не выплатит 7 млн рублей за нарушение обязанностей иноагента, передает Telegram-канал Mash. Решение вынес мировой суд Савеловского района.

Под угрозой оказались подмосковный особняк с участком и гаражом. Кроме того, он может лишиться трех офисов в Москве.

Рэпер покинул Россию в конце ноября 2021 года, после заявлений главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что он торгует наркотиками в социальных сетях. В мае 2022-го Моргенштерна внесли в реестр иностранных агентов.

Как установило следствие, Моргенштерн дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжил публиковать сообщения и материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

До этого сообщалось, что Моргенштерн принял решение приостановить сольную концертную деятельность и значительно сузил географию выступлений до трех стран. Причиной стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков. Музыкант опасается ареста и экстрадиции в Россию из-за уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента. При этом он добился через суд отмены запрета на въезд в Литву.