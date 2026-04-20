«Чисто. Весна» объединила более миллиона участников

Компания ЛУКОЙЛ с 14 по 16 апреля провела экомарафон «Чисто. Весна» в честь 35-летнего юбилея организации. Более миллиона человек приняли участие в праздничном шоу, где их ждали розыгрыши, встречи с кумирами и благотворительные акции.

Акция была посвящена проекту «Создаем новый лес: 35 тысяч деревьев». Артем Ребров, известный игрок «Спартака», взял на себя миссию посадить первый саженец. При поддержке своих коллег-футболистов он открыл счет деревьев на специальном табло, установленном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена».

Это большая радость — быть на такой акции, где собралось много болельщиков клуба, детей, разделить с ними положительные эмоции. Сегодняшний день — новые краски в моем восприятии России, большой страны, где живут интересные люди, проходят такие красивые праздники, — поделился впечатлениями нападающий «Спартака» Манфред Угальде.

Фото: Дмитрий Паршин

За время акции «Чисто. Весна» участники высадили более 8,4 тыс. саженцев и деревьев. Среди них есть именные кусты, посвященные звездам — актрисе и телеведущей Елене Борщевой, участнику шоу «Титаны» и чемпиону мира по бодибилдингу Валерию Юшкевичу, а также актеру театра и кино Павлу Табакову.

Всегда хорошо присоединиться к большому количеству людей, которые хотят изменить что-то в лучшую сторону, будь то высадка деревьев или помощь тем, кто в ней нуждается, — отметил актер.

Помимо звезд, участие в экологической акции приняли члены гоночной команды «ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим» Алексей Дудукало и Данила Воробьев — они внесли свою лепту в работы по озеленению. Также спортсмены встретились с фанатами в неформальной обстановке, подарив поклонникам возможность увидеть кумиров не только на трассе во время гонок, но и пообщаться с ними в обычной жизни.

Для детей такие акции — огромная радость: встреча с кумиром оставляет незабываемые эмоции, а для взрослых счастье — это видеть улыбки своих детей, — подчеркнул один из участников мероприятия.

В заповеднике «Смоленское поозерье» высадят саженцы, которые были куплены онлайн через приложение экоплатформы «Сохрани лес». Проект отметил, что благодаря акции удалось привлечь внимание общественности к вопросам заботы об окружающей среде.

«ЛУКОЙЛ помог привлечь миллион человек к решению экологических вопросов, и это делает наше сотрудничество с крупным брендом уникальным», — отметил Симон Трандафилов, коммерческий директор сервиса «Сохрани лес».

Экологическая акция состоялась в различных регионах России. В Санкт-Петербурге выступил чемпион мира по стандрайдингу Фома Калинин. В Волгограде играли на барабанах — причем использовали нефтяные бочки. В Перми звучали гусли и балалайки, а в Уфе выступил народный артист Республики Башкортостан Анвар Нургалиев. Он отметил, что часто пользуется заправками компании, и добавил, что, приезжая туда, всегда испытывает хорошее настроение.

Артист решил заправить автомобиль и в процессе получил купон на участие в беспроигрышной лотерее «Больше, чем покупка». В результате артисту достался подарок — плюшевая акула, которая оказалась именно той игрушкой, которая понравилась ему больше всего.

Евгений Голубев, руководитель проекта «Больше, чем покупка» фонда «Наше будущее», рассказал, что в этом году формат сотрудничества постоянного партнера с акцией «Чисто. Весна» изменился. На АЗС установили «Колесо фортуны» и расширили список призов. Товары для розыгрыша создают социальные предприниматели — компании, которые стремятся не только получать прибыль, но и решать общественные проблемы, предоставляя рабочие места людям из уязвимых социальных групп, таким как инвалиды, пенсионеры и одинокие родители.

Кроме финансовой помощи, им важно общаться, не замыкаться и приносить пользу обществу. ЛУКОЙЛ помогает им в этом, давая возможность почувствовать себя нужными, — отметил Евгений Голубев.