Российского подростка осудили за попытку поджога локомотива Подросток получил 6,5 года колонии за попытку поджечь локомотив в Кузбассе

В Кемеровской области суд приговорил подростка к 6,5 года воспитательной колонии за попытку поджога локомотива и государственную измену, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным следствия, преступление не было доведено до конца из-за вмешательства полиции.

2-й Восточный окружной военный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Прокопьевска Кемеровской области, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, создающего опасность причинения значительного имущественного ущерба), ст. 275 УК РФ (государственная измена). <…> Суд назначил несовершеннолетнему осужденному наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и шесть месяцев в воспитательной колонии, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в мае 2025 года осужденный прибыл на станцию Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги с целью поджога локомотива. По версии следствия, действия были направлены на оказание помощи иностранному государству в деятельности против безопасности Российской Федерации.

Преступление не было доведено до конца, так как действия подростка были пресечены сотрудниками полиции. Ранее, в начале июня, региональное управление ФСБ сообщало о его задержании, при этом на тот момент уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на террористический акт.

Ранее в Приморском крае суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении серии поджогов. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, речь идет о поджоге офиса банка, здания мэрии и автомобиля.