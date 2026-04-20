Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню

Наиболее реалистичная стратегия развития рынка — сосуществование домашней кухни, готовой еды и ресторанов, рассказал в интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков. По его словам, отрасль не ставит целью полную замену традиционного питания, а намерена закрывать конкретные сценарии, когда человеку важно сэкономить время.

Мы считаем наиболее реалистичным именно смешанный сценарий: домашняя кухня, готовая еда и ресторанный сегмент будут сосуществовать, закрывая разные потребности. Готовая еда не должна рассматриваться как полная замена домашнему питанию — скорее как удобное дополнение в те моменты, когда человеку важно сэкономить время, — сказал Беляков.

По его словам, у домашней кухни готовая еда будет забирать прежде всего будничные, «наиболее времяемкие приемы пищи». При этом эксперт подчеркнул, что пересечение с ресторанным сегментом носит косвенный характер: рестораны предлагают сервис и атмосферу, тогда как готовая еда — это удобство и доступность для повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что траты россиян в майские праздники могут вырасти на 10%. По мнению исследователей, больше всего спрос повысится на доставку готовой еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.