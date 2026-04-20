Киев может получить €90 млрд (7,9 трлн рублей) от Евросоюза при снижении призывного возраста, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский уже взял на себя эти обязательства перед европейскими политиками.

Лидеры ЕС и Зеленский считают, что где-то 1–1,5 млн призывников есть в Европе, в Германии их очень много. Теперь [в ЕС] говорят: «Мы вам даем €90 млрд, а вы взамен должны обеспечить [фронт] живой силой». Ведь там реально недокомплект. Поэтому Зеленский берет на себя обязательства, теоретически пока, но уже прогревает ситуацию, чтобы начать мобилизацию женщин. И даже сейчас уже ведется разговор о снижении призывного возраста до 21 года, а европейцы начинают брать на себя обязательства, что те, кто убежал, должны возвратиться назад. Тот же [Фридрих] Мерц (канцлер Германии. — NEWS.ru) дважды уже заявлял, что не надо ехать в Европу, работа есть на местах. Какая работа? Идти и умирать. Работы на Украине нет, — сказал Олейник.

Ранее появилась информация, что Ирландия намерена в течение года расторгнуть контракты на размещение около 16 тыс. украинцев и запустить политику их возвращения. Беженцам, которые покинут страну добровольно, власти готовы выделить до €10 тыс. (896 тыс. рублей).