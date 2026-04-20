20 апреля 2026 в 17:21

Экс-депутат Рады назвал условие, при котором Украина получит €90 млрд от ЕС

Киев может получить €90 млрд (7,9 трлн рублей) от Евросоюза при снижении призывного возраста, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский уже взял на себя эти обязательства перед европейскими политиками.

Лидеры ЕС и Зеленский считают, что где-то 1–1,5 млн призывников есть в Европе, в Германии их очень много. Теперь [в ЕС] говорят: «Мы вам даем €90 млрд, а вы взамен должны обеспечить [фронт] живой силой». Ведь там реально недокомплект. Поэтому Зеленский берет на себя обязательства, теоретически пока, но уже прогревает ситуацию, чтобы начать мобилизацию женщин. И даже сейчас уже ведется разговор о снижении призывного возраста до 21 года, а европейцы начинают брать на себя обязательства, что те, кто убежал, должны возвратиться назад. Тот же [Фридрих] Мерц (канцлер Германии. — NEWS.ru) дважды уже заявлял, что не надо ехать в Европу, работа есть на местах. Какая работа? Идти и умирать. Работы на Украине нет, — сказал Олейник.

Ранее появилась информация, что Ирландия намерена в течение года расторгнуть контракты на размещение около 16 тыс. украинцев и запустить политику их возвращения. Беженцам, которые покинут страну добровольно, власти готовы выделить до €10 тыс. (896 тыс. рублей).

Софья Якимова
Александр Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
