В ГД высказались о требовании Украины к Венгрии вернуть «мафиозные» деньги

Главе победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петеру Мадьяру репутационно опасно возвращать Киеву деньги Ощадбанка, которые «заблокировал» венгерский экс-премьер Виктор Орбан, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, из-за этого Мадьяра могут обвинить в коррупционных связях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У Зеленского нет абсолютно никакой совести, нет никаких рамок, поэтому он идет на все, лишь бы заработать очередные деньги. Его не смущает ничего. Согласится ли Мадьяр вернуть средства? Не знаю. Мне кажется, любой человек задумается, потому что его могут потом обвинить в таких же коррупционных связях с тем же Зеленским. А ему будет все равно предъявлено много чего, — отметил Чепа.

Ранее национальное налоговое и таможенное управление Венгрии задержало семерых сотрудников Ощадбанка, включая бывшего генерала спецслужб. У них изъяли наличные деньги и девять килограммов золота. Против украинцев было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег.

Политолог и политтехнолог Михаил Павлив ранее заявил, что инкассаторы могли везти крупные суммы денег, принадлежавшие лично Зеленскому и экс-главе его офиса Андрею Ермаку. По его словам, инцидент произошел как раз в момент обострения конфликта между Будапештом и Киевом.