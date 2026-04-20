20 апреля 2026 в 17:10

В Иране сделали одно заявление о прекращении огня с США

Иран и Пакистан обсудили прекращение огня с США

Аббас Аракчи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Министры иностранных дел Ирана и Пакистана Аббас Аракчи и Исхак Дар обсудили прекращение огня с США, сообщила пресс-служба МИД Исламской Республики. Главы внешнеполитических ведомств также подняли тему обстановки на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Пакистана провели телефонный разговор, чтобы обсудить региональные события и вопросы, связанные с прекращением огня, — сказано в сообщении.

Ранее Аракчи заявил, что угрозы американских сил в отношении иранских кораблей показывают отсутствие у США подхода к урегулированию ситуации. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает действия США как подтверждение их недобрых намерений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем назвал крайне хрупкой и непредсказуемой обстановку в районе Ормузского пролива. Несмотря на высокую напряженность, в Москве сохраняют надежду на продолжение переговорного процесса. Представитель Кремля также добавил, что, если стороны вновь перейдут к военному сценарию на Ближнем Востоке, негативные последствия для глобальной экономики и региональной стабильности окажутся еще серьезнее.

