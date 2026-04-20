«Инфантильные провокации»»: Бояков намекнул на «перерождение» Богомолова Бояков рассказал, как спектакли Богомолова стали «взрослыми и смелыми»

Спектакль «Дачники на Бали» в режиссуре Константина Богомолова является «взрослой и смелой» постановкой с «хулиганским» подтекстом, заявил NEWS.ru художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков. По его словам, Богомолов переродился с творческой точки зрения, превратившись в действительно интересного думающего режиссера.

Посмотрел я его (Константина Богомолова. — NEWS.ru) спектакль «Дачники на Бали». И я восхищен. Это блестящая работа, очень взрослая, хулиганская, наглая, смелая, честная… Уважение у меня огромное, — отметил собеседник.

При этом прежние работы Богомолова, по словам Боякова, вызывали противоположные, отрицательные эмоции. Постановки носили характер провокаций, без необходимой для искусства глубины произведения, считает собеседник.

Не нравился мне Константин Богомолов. Не мог я видеть его инфантильные постмодернистские спектакли-провокации, в том же МХТ им. Чехова. И говорил я об этом открыто, — вспомнил худрук.

Ранее Эдуард Бояков предположил, что большинство современных театров имеют в репертуаре немало спектаклей с пошловатыми сюжетами. От такой практики следует отказываться, убежден режиссер и худрук Театра на Малой Ордынке.

Также он полагает, что творчество писателей Захара Прилепина и Евгения Водолазкина войдет в учебники литературы и в следующем веке. Обоих литераторов можно назвать современными классиками, заявил Бояков.