Пластические хирурги изуродовали более десяти пациенток в регионе России

В Томске более десяти пациенток пострадали от действий врачей элитной клиники пластической хирургии, сообщает Telegram-канал Mash. Женщины утверждают, что после операций трех пластических хирургов получили кривые носы, грудь разного размера и формы, а также гнойные разошедшиеся швы.

Одна из пострадавших пришла в клинику с запросом на подтяжку груди после родов, увеличение имплантами, абдоминопластику и коррекцию ареол. Вся процедура обошлась в 800 тыс. рублей — женщина взяла кредит. Хирург не стал делать якорную подтяжку, передумал переносить ареолы, а после операции шов на животе начал гноиться — дело дошло до некроза тканей. Клиника вину не признала, но предложила 100 тыс. рублей в обмен на отказ от всех претензий.

Другая пациентка после того же врача вынуждена была трижды переделывать грудь и делать повторную абдоминопластику. Хирург настолько сильно перетянул живот, что шов разошелся и загноился. На исправление ошибок у девушки ушло два года.

Не щадит пациенток, по их словам, и директор клиники. Ее клиентка пришла делать подтяжку груди, а получила кривую форму. Хирург успокоила женщину, заявив, что так и должно быть. Однако переделывать операцию девушке пришлось уже в другом месте и за свой счет.

Бывшая сотрудница клиники в беседе с Mash рассказала, что врачи предлагали клиентам оплачивать операции наличными — за это обещали хорошую скидку. Жертвы соглашались и отдавали деньги главврачу. В настоящее время пострадавшие готовят коллективный иск в суд.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что клиники вправе отказать пациентам в проведении операции, если вмешательство выходит за рамки лицензии или противоречит медицинским стандартам. По его словам, медучреждение также может отказать в услуге при наличии противопоказаний у пациента.