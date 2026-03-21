В погоне за вниманием: что толкает мужчин к изменам и как реагировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роман на стороне — это всегда болезненная тема, которая вызывает множество вопросов и страданий. Почему мужчины, казалось бы, счастливые в браке, все же ищут утешения или новых ощущений за его пределами? NEWS.ru пообщался с семейным психологом Ольгой Романив, которая выделила несколько ключевых причин, чаще всего приводящих к измене. Также специалист объяснила, как понять по поведению мужчины, что он изменяет, и как на это реагировать.

Шесть причин, почему партнер заводит роман на стороне

1. Неудовлетворенность в отношениях — это, пожалуй, самая распространенная причина. Мужчина может чувствовать себя недооцененным, непонятым, нелюбимым или просто одиноким. Возможно, он не получает достаточной эмоциональной поддержки, внимания или интимной близости. Роман на стороне становится способом восполнить этот дефицит, найти то, чего ему не хватает дома.

2. Еще одна возможная причина — кризис среднего возраста. Для многих мужчин период 40–50 лет становится временем переосмысления жизни. Они начинают задаваться вопросами о смысле существования, своих достижениях, упущенных возможностях. Роман может стать попыткой доказать себе, что они еще молоды, привлекательны и способны на новые свершения, или же способом убежать от экзистенциальной тоски.

3. Поиск новизны и острых ощущений. Рутина и предсказуемость могут со временем убить страсть в любых отношениях. Некоторые мужчины ищут на стороне новые эмоции, адреналин, ощущение влюбленности, которое они когда-то испытывали, но которое угасло в браке. Это не всегда связано с отсутствием любви к жене, скорее с желанием испытать что-то новое.

4. Низкая самооценка и потребность в подтверждении. Мужчина, который сомневается в своей привлекательности или мужественности, может искать подтверждения своей ценности у других женщин. Роман на стороне становится способом поднять самооценку, почувствовать себя желанным и значимым.

5. Неумение решать конфликты и общаться. Вместо того чтобы открыто говорить о своих проблемах и потребностях в браке, некоторые мужчины предпочитают избегать конфронтации. Роман становится своего рода «выходом» из ситуации, когда они не знают, как иначе выразить свое недовольство или решить накопившиеся проблемы.

6. Месть или желание наказать партнера. В некоторых случаях измена может быть актом мести за прошлые обиды, невнимание или предполагаемую измену партнера. Это деструктивный способ выразить гнев и разочарование.

Как понять по поведению мужчины, что он изменяет

Ощущение, что партнер изменился, часто появляется раньше любых фактов. Это может быть едва уловимая дистанция, странная рассеянность или, наоборот, непривычная оживленность. Важно помнить: тревога сама по себе не равна доказательству. Так какие же поведенческие сигналы действительно заслуживают внимания и как отличить реальные изменения от внутренней тревожности?

Специалисты выделяют несколько признаков, которые могут указывать на роман на стороне. Это резкая смена привычного режима или маршрутов без внятных объяснений, повышенная закрытость телефона и других гаджетов, эмоциональная отстраненность при внешней вежливости. Иногда появляется неожиданный интерес к внешности: новый стиль, спорт, внимание к деталям. Также настораживает раздражительность в ответ на нейтральные вопросы.

При этом важно учитывать контекст. Каждый из этих признаков может быть связан с работой, стрессом или личным кризисом. Тревожным сигналом становится не отдельный пункт, а их сочетание и внезапность появления.

Прощать или расставаться

Универсального ответа здесь нет, и это честная позиция. Решение зависит от множества факторов: был ли это разовый эпизод или длительная связь, готов ли партнер к открытому разговору и признанию, есть ли у пары обоюдное желание восстанавливать доверие.

Психологи отмечают, что некоторые пары проходят через измену и выходят из кризиса с более глубоким пониманием друг друга. Но это возможно только при участии обоих. В то же время расставание — тоже здоровый выбор, если доверие разрушено и нет внутренней готовности его восстанавливать.

Главное — ваше состояние

В подобной ситуации важно опираться только на собственные ощущения. Решения, принятые в состоянии сильного аффекта, то есть эмоционального перегруза, редко оказываются взвешенными. Иногда полезно дать себе паузу и при необходимости обратиться к психологу — не ради сохранения отношений, а ради внутренней опоры. Лишь сам человек может определить, какое решение будет для него бережным и честным.

Яна Стойкова
