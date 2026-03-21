Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Москву

Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Москву Собянин: система ПВО уничтожила 13 летевших на Москву беспилотников

Российские силы ПВО уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Спустя 10 минут были сбиты еще семь БПЛА, добавил он.

Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров передавал, что жительница Кочубеевского округа получила травмы в результате падения фрагментов беспилотника на ее жилище. По словам главы региона, пострадавшей была оказана медицинская помощь, а удар привел к повреждениям частных домов.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Таганрогом. При падении фрагментов дрона в многоквартирном доме были повреждены окна в одной из квартир. Как отметил глава региона, жертв и пострадавших нет.