Тренер Никарагуа сравнил сборную России с командой-победительницей ЧМ

Cборная России по футболу станет не первым соперником высокого уровня, заявил «Чемпионату» главный тренер национальной команды Никарагуа Отониэль Оливас. Он отметил, что ответственность в таких играх всегда выше, так как есть желание расти.

Мы понимаем и принимаем как должное, что уровень европейских сборных высок, а для нас — максимален. Будем работать над тем, чтобы хорошо выступить в России. Не первый раз встречаемся с командами такого уровня. В предыдущие годы мы играли с Аргентиной. Наша ответственность всегда выше, потому что мы хотим расти, — сказал Оливас.

Сборная России 27 марта сыграет в Краснодаре с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится с Мали. Уже стал известен окончательный состав национальной команды на мартовские поединки. Всего в список попал 31 футболист. В их числе — Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Александр Головин («Монако»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Тюкавин («Динамо») и другие.

Ранее экс-футболист «Динамо» и национальной команды Дмитрий Булыкин обратил внимание, что в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное.