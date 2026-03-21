21 марта 2026 в 00:14

«Злоупотребляют доверием»: в Иране озвучили вывод по поводу действий США

МИД Ирана: США подвергают угрозе страны Ближнего Востока

Соединенные Штаты не могут предоставить гарантии безопасности соседним с Ираном арабским государствам, они подвергают их опасности, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. По его словам, США готовы учитывать интересы лишь одной страны — Израиля.

США не только не способны обеспечить безопасность соседних стран, но и подвергают их опасности, злоупотребляя их доверием, — отметил глава МИД.

В связи с этим, полагает дипломат, лидерам мусульманских государств следует четко выразить свое неприятие агрессии против Ирана не только на словах, но и на деле.

Ранее президент США Дональд Трамп указал, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. Он отметил, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются.

До этого глава Северного командования ВС США и NORAD генерал Грегори Гийо признал, что Иран вопреки нанесенному его военной инфраструктуре урону сохраняет способность к ответным атакам против Вашингтона. Он подчеркнул, что речь идет и об ударах в киберпространстве.

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

