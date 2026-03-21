«Не совсем хорошо»: Мерц высказался о его отношениях с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что отношения Берлина и Вашингтона охладели на фоне ударов США и Израиля по Ирану, передает пресс-служба правительства ФРГ. По его словам, американский президент Дональд Трамп в настоящее время отзывается о нем не лучшим образом.

Несмотря на разногласия, Мерц намерен пригласить главу Белого дома на родину его деда. Канцлер с иронией добавил, что для Секретной службы США такой визит станет кошмаром.

Ранее Мерц призвал Трампа уважать НАТО. Это послужило ответом на то, как американский лидер пригрозил Альянсу «очень плохим будущим», если страны не помогут в разблокировке Ормузского пролива.

До этого канцлер на пресс-конференции в Берлине подчеркивал, что ответственность за продолжение ближневосточного конфликта лежит исключительно на Тегеране. Политик отмечал, что США и Израиль будут вынуждены защищаться до тех пор, пока Иран не прекратит боевые действия.

Также Мерц в ходе переговоров с Трампом рассказывал, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Политик выразил надежду на скорейшее завершение военных действий.