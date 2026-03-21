21 марта 2026 в 01:03

«Уже началась»: Вучич высказал опасения по поводу третьей мировой войны

Вучич: третья мировая война уже могла незаметно начаться

Александр Вучич Фото: Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась, заявил президент Сербии Александр Вучич изданию Berliner Zeitung. По его словам, об этом не говорится официально, однако борьба за нефть, газ, сырье и полезные ископаемые в самом разгаре.

Как напомнил Вучич, если взглянуть на первую и вторую мировые войны, то можно понять, что изначально оба конфликта начались с региональных противостояний.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок пояснил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора, — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США остановить невозможно, объяснил он.

Также руководитель Отдела внешнеполитических исследований ИСКРАН Галина Царегородцева предположила, что, скорее всего, США сами не поняли, что они начали на Ближнем Востоке. По ее словам, России нужно отстаивать свои интересы в указанном регионе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Против одного из первых иноагентов возбудили уголовное дело
Нетаньяху раскрыл, зачем Израиль и США бомбят Иран: там нет ничего личного
В погоне за вниманием: что толкает мужчин к изменам и как реагировать
Новорожденный и еще шесть детей погибли при атаке на Иран
Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Москву
Иран нанес мощный удар по военной базе США в Багдаде
Эксперт призвал тратить субсидии на школьное питание особым образом
Россиянам грозит уголовное дело за камеру в вещах детсадовцев
Еще два российских аэропорта ограничили работу
«Не совсем хорошо»: Мерц высказался о его отношениях с Трампом
Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ, касающийся дорог
«Таких людей я больше не знаю»: Карасин раскрыл, какой Лавров в жизни
«Уже началась»: Вучич высказал опасения по поводу третьей мировой войны
«Много детей — доблесть»: британцы перестали рожать, сдают страну мигрантам
«Сидите без кондиционера»: глава РФПИ раскрыл проблемы ЕС из-за русофобии
Тренер Никарагуа сравнил сборную России с командой-победительницей ЧМ
Что известно о тщательной подготовке развертывания войск США в Иране
Трамп высказался о сворачивании военных усилий на Ближнем Востоке
Что мешает Трампу дожить до 200 лет
Раскрыто смертельное влияние на человека у одного популярного продукта
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

