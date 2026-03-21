«Уже началась»: Вучич высказал опасения по поводу третьей мировой войны

Третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась, заявил президент Сербии Александр Вучич изданию Berliner Zeitung. По его словам, об этом не говорится официально, однако борьба за нефть, газ, сырье и полезные ископаемые в самом разгаре.

Как напомнил Вучич, если взглянуть на первую и вторую мировые войны, то можно понять, что изначально оба конфликта начались с региональных противостояний.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок пояснил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора, — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США остановить невозможно, объяснил он.

Также руководитель Отдела внешнеполитических исследований ИСКРАН Галина Царегородцева предположила, что, скорее всего, США сами не поняли, что они начали на Ближнем Востоке. По ее словам, России нужно отстаивать свои интересы в указанном регионе.