20 марта 2026 в 18:12

Медведев и Медведчук назвали прецендом решение суда ООН о статусе Косово

Дмитрий Медведев
Международный суд ООН, вынося решение о статусе Косова, создал опасный прецедент, заявили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в совместной статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь». Политики подчеркнули, что интересует не справедливость самого решения, а его нормативная определенность.

17 февраля 2008 года «избранные демократическим путем лидеры» народа Косова в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии и создание Республики Косово под предлогом якобы имевших место массовых нарушений прав местного населения со стороны центральных властей, — напомнили авторы.

Впоследствии Генассамблея ООН запросила консультативное заключение Международного суда о соответствии односторонней декларации независимости Косова международному праву. 22 июля 2010 года суд признал, что «декларация о независимости Косова не нарушила международное право».

Политики обратили внимание на ряд важных выводов суда. В пункте 79 заключения указано, что практика государств не свидетельствует о появлении в международном праве запрета на провозглашение независимости в подобных случаях. Пункт 81 подтверждает, что из практики Совета Безопасности ООН не вытекает общего запрета на одностороннее провозглашение независимости. Наконец, в пункте 84 суд прямо заявил, что общее международное право не содержит применимого запрета на провозглашение независимости.

Заключение не может трактоваться как закрепляющее статус Косова в качестве государства. Что важно в нашем контексте — это нормативная определенность суждений Международного суда ООН, — отмечается в материале.

Медведев и Медведчук также констатировали, что ООН слаба и беспомощна. Они считают, что будущему генеральному секретарю ООН предстоит серьезная работа по преодолению инертности организации. По мнению политиков, организация также нуждается в деполитизации относительно разных вопросов.

Медведев и Медведчук назвали прецендом решение суда ООН о статусе Косово
