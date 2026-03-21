21 марта 2026 в 01:57

Новорожденный и еще шесть детей погибли при атаке на Иран

Mehr: семь детей погибли в результате атаки с воздуха на Иран

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Семь детей, в том числе новорожденный, были убиты в результате атаки на Иран, сообщило агентство Mehr. Журналисты уточнили, что удар наносился с воздуха на один из жилых кварталов Тегерана.

Как говорится в материале, бомбардировке подвергся дом в восточной части иранской столицы. Среди погибших — ребенок, появившийся на свет 10 дней назад. Другие подробности пока что не раскрываются.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его соратников. В заявлении отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.

До этого стало известно, что средства ПВО не смогли пресечь атаку беспилотника на посольство Соединенных Штатов в Багдаде. В результате дрон рухнул на территории диппредставительства. Сведений о нанесенном ущербе обнародовано не было.

Тем временем США активизировали операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям. Также применяются вертолеты «Апач».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какие категории россиян не получат прибавку к пенсии в апреле
В Запорожье из-за работы ТЦК практически пропали мужчины
Конфликт с Ираном оказался счастливым билетом для поставщиков нефти США
Онищенко предрек новую эпидемию в России
Christian Dior лишилась товарного знака в России
Несколько домов пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область
«Гадят изрядно»: депутаты и политологи назвали худших западных политиков
Магнитная буря добралась до Земли с двухдневным опозданием
БПЛА спровоцировал пожар у диппредставительства США в Ираке
США разрешили продажу иранской нефти
Какая ситуация складывается в России с менингитом
Против одного из первых иноагентов возбудили уголовное дело
Нетаньяху раскрыл, зачем Израиль и США бомбят Иран: там нет ничего личного
В погоне за вниманием: что толкает мужчин к изменам и как реагировать
Новорожденный и еще шесть детей погибли при атаке на Иран
Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Москву
Иран нанес мощный удар по военной базе США в Багдаде
Эксперт призвал тратить субсидии на школьное питание особым образом
Россиянам грозит уголовное дело за камеру в вещах детсадовцев
Еще два российских аэропорта ограничили работу
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

