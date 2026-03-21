Новорожденный и еще шесть детей погибли при атаке на Иран

Новорожденный и еще шесть детей погибли при атаке на Иран Mehr: семь детей погибли в результате атаки с воздуха на Иран

Семь детей, в том числе новорожденный, были убиты в результате атаки на Иран, сообщило агентство Mehr. Журналисты уточнили, что удар наносился с воздуха на один из жилых кварталов Тегерана.

Как говорится в материале, бомбардировке подвергся дом в восточной части иранской столицы. Среди погибших — ребенок, появившийся на свет 10 дней назад. Другие подробности пока что не раскрываются.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его соратников. В заявлении отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.

До этого стало известно, что средства ПВО не смогли пресечь атаку беспилотника на посольство Соединенных Штатов в Багдаде. В результате дрон рухнул на территории диппредставительства. Сведений о нанесенном ущербе обнародовано не было.

Тем временем США активизировали операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям. Также применяются вертолеты «Апач».