21 марта 2026 в 02:27

Какая ситуация складывается в России с менингитом

Роспотребнадзор отчитался о стабильной ситуации по менингиту в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в России стабильная, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что для диагностики заболевания в стране есть отечественные высокочувствительные тест-системы.

Ранее британец списал сильную головную боль, скованность шеи и боль в спине на сон в неудобной позе и умер через четыре дня, так как оказалось, что на самом деле у него был менингит. По словам сестры 39-летнего мужчины, все произошло очень быстро, не помогало никакое лечение.

До этого врач-терапевт Юсуповской больницы Андрей Костечко предупредил, что через поцелуй передаются некоторые инфекции, включая грипп, ОРВИ и вирус Эпштейна — Барр. Специалист пояснил, что эти заболевания распространяются воздушно-капельным способом.

Роспотребнадзор
менингит
здоровье
болезни
