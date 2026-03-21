21 марта 2026 в 02:42

Магнитная буря добралась до Земли с двухдневным опозданием

На Земле зафиксировали начало магнитной бури

Магнитная буря началась на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые уточнили, что это произошло после прихода плазмы от вспышки на Солнце 16 марта.

Пока что уровень бури составляет G1.7 — она еще слабая. При этом ожидалось, что явление начнется вечером 19 марта, однако плазма после вспышки дошла до Земли только сейчас.

Ранее астроном Сергей Богачев из Института космических исследований РАН указал, что магнитные бури на Земле будут продолжаться еще около двух лет, а полное исчезновение геомагнитной активности ожидается в 2028–2031 годах. По словам ученого, нынешний 25-й солнечный цикл длится около 11 лет и уже перешел к снижению после пика в 2024 году.

До этого в какой-то момент Солнце на обращенной к Земле стороне стало абсолютно чистым, превратившись в идеальный диск без каких-либо визуальных особенностей, о чем рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. На поверхности звезды не наблюдается ни одного, даже самого незначительного пятна.

Магнитная буря добралась до Земли с двухдневным опозданием
