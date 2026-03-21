21 марта 2026 в 03:23

Конфликт с Ираном оказался счастливым билетом для поставщиков нефти США

Экономист Войтоловский: ситуация с Ираном открывает пути для поставщиков США

Ситуация с Ираном и блокада Ормузского пролива может открыть новые возможности для американских поставщиков нефти и сжиженного природного газа (СПГ), заявил ИС «Вести» директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский. Он пояснил, что во всем мире при этом наблюдаются экономические проблемы.

Тот рост цен на энергоносители, который смог обеспечить Дональд Трамп, начав эту операцию, конечно, выгоден в первую очередь американским компаниям — поставщикам на внешние рынки, — констатировал он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщил, что обострение ближневосточного конфликта повысит востребованность российской нефти, увеличив бюджетные поступления за счет подорожания экспорта. Аналитик пояснил, что Пекин традиционно приобретал сырье у Тегерана, Эр-Рияда и Абу-Даби, а Нью-Дели — у тех же поставщиков, за исключением иранского.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов указал, что колебания цен на нефть напрямую связаны с военной операцией США и Израиля в Иране. По его словам, стоимость топлива будет зависеть от продолжительности конфликта.

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

