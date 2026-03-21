Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 04:05

Как Маск жульничал с ценой Twitter перед покупкой

Суд присяжных постановил, что Маск манипулировал ценой Twitter перед покупкой

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд присяжных в Сан-Франциско пришел к выводу, что предприниматель Илон Маск манипулировал ценой Twitter, передает Bloomberg. В частности, это происходило посредством публикаций в ней, чтобы обеспечить лучшие условия сделки перед последующей покупкой соцсети, говорится в статье.

Макс обманул инвесторов Twitter Inc. — тогда он в 2022 году дискредитировал компанию в попытке купить социальную сеть за более низкую цену, пояснили журналисты. В материале напомнили, что речь идет о нескольких миллиардах долларов.

Ранее сообщалось, что Маск достиг исторического рубежа — его состояние превысило $800 млрд (61,5 трлн рублей). Рекордный рост произошел после сделки, в результате которой ракетная корпорация SpaceX, оцененная в $1 трлн, приобрела компанию xAI за $250 млрд (19,2 трлн рублей).

Также стало известно, что Маск второй год подряд удерживает титул богатейшего человека планеты. Согласно оценке Forbes, состояние Маска достигло $839 млрд, что в два с половиной раза превышает показатель прошлого года.

Илон Маск
соцсети
миллиардеры
деньги
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.