10 апреля 2026 в 08:50

Центробанк отозвал лицензию у Банка РМП

Банк России отозвал лицензию у московского Банка РМП, занимавшего 292-е место в банковской системе страны, сообщила пресс-служба регулятора. По данным ЦБ РФ, организация нарушала федеральные законы и игнорировала требования по борьбе с отмыванием доходов.

Кредитное учреждение было вовлечено в проведение подозрительных транзитных операций и вывод денежных средств за рубеж. Регулятор отметил, что банк работал преимущественно в интересах своих акционеров и в его деятельности выявлялись признаки вывода активов. Сейчас в организации назначена временная администрация от госкорпорации «АСВ», которая будет управлять делами до назначения ликвидатора. Лицензия на работу с ценными бумагами также была аннулирована.

Ранее стало известно, что более 60% российских банков показали снижение прибыли или убытки в феврале. Основные трудности затронули малые, средние и банковские учреждения с иностранным участием.

До этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что все российские банки должны быть в белом списке Минцифры для доступности при ограничении интернета. По ее словам, включение в белый список только трех банков — это нарушение конкуренции.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
