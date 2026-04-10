Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 апреля: инфографика

В ночь на 10 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 151 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 48 БПЛА — над территорией Ростовской области, 35 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над акваторией Каспийского моря, один БПЛА — над территорией Республики Калмыкия и один БПЛА — над территорией Тамбовской области», — уточнили в оборонном ведомстве.