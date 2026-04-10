10 апреля 2026 в 07:45

В РПЦ ответили, грешно ли пить алкоголь на Пасху

Протоиерей Рыбаков: чрезмерное употребление алкоголя на Пасху считается грехом

Чрезмерное употребление алкогольных напитков на Пасху считается грехом, заявил NEWS.ru священнослужитель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Рыбное Рязанской области протоиерей Виталий Рыбаков. При этом, по его словам, на праздник допустимо позволить себе немного вина.

Человек, который способен держать себя в рамках, может употребить спиртное на Пасху. Это у нас не возбраняется. Например, можно выпить вина. Главное — соблюдать меру, не доводить себя до опьянения, превращая праздник в пьяное буйство. Чрезмерное употребление алкоголя считается греховным, — поделился Рыбаков.

Ранее заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что пасхальный кулич не должен быть дорогим и показывать уровень достатка. По его словам, праздничная еда не должна разделять людей по доходам.

Священник Илья Савастьянов ранее заявил, что упаковку от куличей и яичную скорлупу без изображений храмов можно выбросить, даже если они были освящены. Однако, по его словам, нельзя так поступать с обертками, на которых есть кресты и иконы.

Общество
РПЦ
Пасха
алкоголь
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Александр Ефимов
