В одной европейской стране детям полностью запретили пользоваться соцсетями

В Греции с 1 января 2027 года детям младше 15 лет запретят пользоваться социальными сетями, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По его словам, которые передает The Guardian, мера направлена на защиту психического здоровья подростков.

Регламент для введения запрета будет принят летом 2026 года и вступит в силу с начала 2027 года. Он подчеркнул, что Греция станет одной из первых стран, предпринявших такую инициативу, и надеется, что она окажет влияние на политику Европейского союза.

Участие родителей в жизни детей важнее любых законов, а правила не предназначены для полного ограничения технологий, отметил премьер. Он добавил, что соцсети могут оставаться источником знаний, вдохновения и творчества при разумном использовании.

Ранее сообщалось, что в Индонезии начал действовать запрет на создание учетных записей в социальных сетях для детей, не достигших 16-летнего возраста, заявила министр связи и цифровых технологий страны Мютью Хафид. Новое постановление направлено на ограничение доступа несовершеннолетних к цифровым платформам с высоким уровнем риска.