Индонезийских детей лишили Instagram и TikTok

Индонезия решила запретить регистрацию в соцсетях детям до 16 лет

В Индонезии с 28 марта начнет действовать запрет на создание учетных записей в социальных сетях для детей, не достигших 16-летнего возраста, заявила министр связи и цифровых технологий страны Мютью Хафид. Как передает Tempo, новое постановление направлено на ограничение доступа несовершеннолетних к цифровым платформам с высоким уровнем риска.

Этим постановлением правительство откладывает предоставление детям младше 16 лет доступа к цифровым платформам высокого риска, включая социальные сети и сервисы обмена сообщениями, — подчеркнула глава ведомства.

Основная цель инициативы — защитить детей от угроз в интернете, таких как откровенный контент, травля, мошенничество и формирование зависимости от цифровых устройств. На первом этапе реализации будут постепенно заблокированы профили пользователей младше 16 лет на ряде популярных площадок.

В список вошли YouTube, TikTok, X, Bigo Live, Roblox, а также Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). Министр охарактеризовала вводимые ограничения как вынужденную меру в ответ на сложившуюся цифровую чрезвычайную ситуацию.

