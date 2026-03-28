Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 10:48

Индонезийских детей лишили Instagram и TikTok

Индонезия решила запретить регистрацию в соцсетях детям до 16 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Индонезии с 28 марта начнет действовать запрет на создание учетных записей в социальных сетях для детей, не достигших 16-летнего возраста, заявила министр связи и цифровых технологий страны Мютью Хафид. Как передает Tempo, новое постановление направлено на ограничение доступа несовершеннолетних к цифровым платформам с высоким уровнем риска.

Этим постановлением правительство откладывает предоставление детям младше 16 лет доступа к цифровым платформам высокого риска, включая социальные сети и сервисы обмена сообщениями, — подчеркнула глава ведомства.

Основная цель инициативы — защитить детей от угроз в интернете, таких как откровенный контент, травля, мошенничество и формирование зависимости от цифровых устройств. На первом этапе реализации будут постепенно заблокированы профили пользователей младше 16 лет на ряде популярных площадок.

В список вошли YouTube, TikTok, X, Bigo Live, Roblox, а также Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). Министр охарактеризовала вводимые ограничения как вынужденную меру в ответ на сложившуюся цифровую чрезвычайную ситуацию.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что российские социальные сети следует активно продвигать на внешние рынки в условиях развязанной информационной войны. Таким образом он прокомментировал инициативу Совбеза России о введении государственной поддержки для вывода отечественных платформ за рубеж.

соцсети
несовершеннолетние
Индонезия
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.