«Прилетает и улетает»: стало известно о тайных путешествиях Маска по миру Отец Маска Эррол заявил, что его сын многие страны мира посещает инкогнито

Отец известного предпринимателя Илона Маска, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск раскрыл любопытную деталь о привычках своего сына. Он в беседе с ТАСС заявил, что основатель SpaceX и Tesla предпочитает посещать некоторые страны без лишней огласки, пользуясь своего рода «дипломатическим иммунитетом».

Маск пояснил, что такой подход позволяет миллиардеру избежать шквала критики и ненужных вопросов от компаний, с которыми он связан. В качестве примера отец предпринимателя привел недавнюю поездку в ЮАР, о которой никто не узнал.

Так вот, он недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов, слишком много критики со стороны компаний, с которыми он связан, что он зря тратит свое время, не выполняет свою работу, — отметил он.

Эррол Маск также подтвердил, что обсуждал с сыном свою последнюю поездку в Россию. Сам мужчина не видит ничего плохого в том, чтобы остановиться в Москве.

Ранее отец Маска назвал Россию будущим цивилизованного мира. Он остался под большим впечатлением после посещения Москвы, назвав ее самым цивилизованным городом из всех, что ему довелось увидеть за последние десять лет. Особенно его восхитила чистота на улицах. По его словам, в городе много зелени и хорошо обустроена инфраструктура.