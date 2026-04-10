10 апреля 2026 в 08:21

Комик Оганисян пожаловался на безденежье после отъезда из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уехавший в Армению стендап-комик Гарик Оганисян заявил о финансовом благополучии своих коллег, которые остались работать в России. В ходе своего выступления, запись которого появилась на YouTube, юморист отметил, что отказавшиеся от эмиграции артисты продолжают демонстрировать высокие доходы.

Смотрю назад, а в России у всех все хорошо. У моих коллег просто все хорошо. Они по десятой квартире уже себе покупают, — посетовал Оганисян.

При этом комик подчеркнул резкий контраст между своим положением и состоянием других эмигрантов, уехавших из страны раньше него. По словам артиста, у более «ранних переселенцев» проблем с деньгами не наблюдается, в то время как его личная ситуация остается крайне тяжелой. Свое нынешнее финансовое состояние Оганисян описал фразой «у меня вообще ничего нет».

Ранее стало известно, что депортированный из России комик Нурлан Сабуров решил заняться медицинским бизнесом в сфере мужского здоровья в ОАЭ, клиники занимаются увеличением половых органов. После запрета на въезд в Россию на 50 лет комик сосредоточился на развитии проекта в Дубае и стал совладельцем медцентра, где желающим могут увеличить половые органы при помощи гиалуроновой кислоты.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британец стал отцом после ампутации половины полового органа
Центробанк отозвал лицензию у «Банка РМП»
В РПЦ объяснили, почему нельзя искать счастье в деньгах и славе
Раскрыты последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область
Москалькова представит в ООН доказательства пыток российских военнопленных
Куба отдаст российским компаниям управление промышленными производствами
Комик Оганисян пожаловался на безденежье после отъезда из России
Актриса Климова покинула Россию с младшей дочерью от Гелы Месхи
Верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива
Врачи вырезали у женщины опухоль размером с младенца
Терапевт дала простой совет, как сохранить здоровье почек
Безвозвратные потери ВСУ, «убитые» танки: новости СВО к утру 10 апреля
«Горыныч» ударил по украинскому пункту управления БПЛА в Константиновке
Сорвали ракетную атаку и поразили живую силу: успехи ВС РФ к утру 10 апреля
Власти на Камчатке пообещали не бросать родственников погибших туристов
В РПЦ ответили, грешно ли пить алкоголь на Пасху
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 апреля: инфографика
Россиянам рассказали, чем может обернуться курение на балконе
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 151 БПЛА
Уголовное дело возбудили на Камчатке после гибели двух туристов
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

