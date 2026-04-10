Комик Оганисян пожаловался на безденежье после отъезда из России

Уехавший в Армению стендап-комик Гарик Оганисян заявил о финансовом благополучии своих коллег, которые остались работать в России. В ходе своего выступления, запись которого появилась на YouTube, юморист отметил, что отказавшиеся от эмиграции артисты продолжают демонстрировать высокие доходы.

Смотрю назад, а в России у всех все хорошо. У моих коллег просто все хорошо. Они по десятой квартире уже себе покупают, — посетовал Оганисян.

При этом комик подчеркнул резкий контраст между своим положением и состоянием других эмигрантов, уехавших из страны раньше него. По словам артиста, у более «ранних переселенцев» проблем с деньгами не наблюдается, в то время как его личная ситуация остается крайне тяжелой. Свое нынешнее финансовое состояние Оганисян описал фразой «у меня вообще ничего нет».

Ранее стало известно, что депортированный из России комик Нурлан Сабуров решил заняться медицинским бизнесом в сфере мужского здоровья в ОАЭ, клиники занимаются увеличением половых органов. После запрета на въезд в Россию на 50 лет комик сосредоточился на развитии проекта в Дубае и стал совладельцем медцентра, где желающим могут увеличить половые органы при помощи гиалуроновой кислоты.