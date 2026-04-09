09 апреля 2026 в 13:50

Психолог объяснила причины тренда с разоблачением изменщиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тренд с разоблачением изменников позволяет девушкам выплеснуть свою боль, рассказала LIFE.ru нейропсихолог Екатерина Святкина. Она отметила, что, находясь в уязвимом состоянии, человек пытается найти опору во внешнем мире.

В наших реалиях тренд приобрел другую окраску. Речь уже не о предупреждении других женщин, а о публичном разоблачении мужчины. И в первую очередь — это способ отомстить и выплеснуть боль, — рассказала Святкина.

Психолог подчеркнула, что измена вызывает утрату доверия, безопасности и образа будущего. По ее словам, публичное разоблачение дает временный выброс эмоций и облегчение, но не решает проблему.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что внезапный интерес мужчины к своей внешности может указывать на его неверность. По ее словам, среди признаков измены также наблюдается повышенная скрытность в использовании телефона и других гаджетов.

