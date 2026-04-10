Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 08:11

Врачи вырезали у женщины опухоль размером с младенца

Приморские врачи удалили у пациентки 12 литров жидкости и гигантскую кисту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Врачи Приморского края успешно провели уникальную операцию по удалению гигантского новообразования у 65-летней пациентки, сообщает минздрав Приморья. Женщина поступила на плановое обследование с животом, размер которого соответствовал сроку доношенной беременности.

В ходе обследования выяснилось, что масштабная киста поразила матку, оба яичника и распространилась глубоко в брюшную полость и малый таз. Сложное хирургическое вмешательство длилось более двух часов при участии мультидисциплинарной бригады хирургов и гинекологов.

Во время операции специалисты откачали более 12 литров жидкости. После этого размеры кисты составили около 40×30 сантиметров, — подчеркнули в минздраве.

Несмотря на техническую сложность процесса из-за габаритов образования, операция прошла успешно; гистология подтвердила доброкачественный характер опухоли, и пациентка уже выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее Нижегородские хирурги впервые в регионе выполнили сочетанную трансплантацию почки и поджелудочной железы — редчайшую операцию, которую в России делают не более 20 раз в год. Пациентка страдала от тяжелых осложнений сахарного диабета: поражения почек, зависимости от гемодиализа, отеков и критического давления. Благодаря врачам женщина избавилась от инсулиновой зависимости и диализа.

Регионы
Приморье
врачи
операции
опухоли
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.