Врачи вырезали у женщины опухоль размером с младенца Приморские врачи удалили у пациентки 12 литров жидкости и гигантскую кисту

Врачи Приморского края успешно провели уникальную операцию по удалению гигантского новообразования у 65-летней пациентки, сообщает минздрав Приморья. Женщина поступила на плановое обследование с животом, размер которого соответствовал сроку доношенной беременности.

В ходе обследования выяснилось, что масштабная киста поразила матку, оба яичника и распространилась глубоко в брюшную полость и малый таз. Сложное хирургическое вмешательство длилось более двух часов при участии мультидисциплинарной бригады хирургов и гинекологов.

Во время операции специалисты откачали более 12 литров жидкости. После этого размеры кисты составили около 40×30 сантиметров, — подчеркнули в минздраве.

Несмотря на техническую сложность процесса из-за габаритов образования, операция прошла успешно; гистология подтвердила доброкачественный характер опухоли, и пациентка уже выписана домой в удовлетворительном состоянии.

