Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина Reuters: миллиардер Акман хочет купить Universal Music за €56 млрд

Инвестиционная компания Pershing Square Capital Management, которая принадлежит американскому миллиардеру Биллу Акману, захотела купить крупнейший в мире звукозаписывающий лейбл Universal Music Group (UMG), передает Reuters. По его информации, сумма сделки оценивается примерно в €56 млрд.

Общая стоимость предложения составляет €30,40 (2766,4 рубля) на акцию. Это на 78% выше цены закрытия торгов 2 апреля, когда она составляла €17,10 (1556,1 рубля). Акман отметил «отличную работу» руководства UMG по выстраиванию бизнеса, а также привлечению новых артистов. Сделка может быть закрыта до конца 2026 года.

