07 апреля 2026 в 14:36

Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина

Reuters: миллиардер Акман хочет купить Universal Music за €56 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Инвестиционная компания Pershing Square Capital Management, которая принадлежит американскому миллиардеру Биллу Акману, захотела купить крупнейший в мире звукозаписывающий лейбл Universal Music Group (UMG), передает Reuters. По его информации, сумма сделки оценивается примерно в €56 млрд.

Общая стоимость предложения составляет €30,40 (2766,4 рубля) на акцию. Это на 78% выше цены закрытия торгов 2 апреля, когда она составляла €17,10 (1556,1 рубля). Акман отметил «отличную работу» руководства UMG по выстраиванию бизнеса, а также привлечению новых артистов. Сделка может быть закрыта до конца 2026 года.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что американская корпорация Amazon ведет переговоры о приобретении группы Globalstar с рыночной стоимостью почти $9 млрд. По их словам, этот шаг направлен на создание конкуренции спутниковой системе Starlink компании SpaceX бизнесмена Илона Маска.

До этого стало известно, что компании SpaceX и Tesla планируют построить два высокотехнологичных завода по производству чипов в Остине. Проект «Терафаб» предусматривает выпуск решений для автомобилей, роботов и космических ИИ-систем.

Мир
Музыка
США
миллиардеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киберэксперт предупредил об опасности видеонянь
Лавров сделал жесткое заявление об атаке на посольство ОАЭ в Дамаске
Градовый ливень и холод до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Бизнесмен из Калининграда предстанет перед судом за смерть разнорабочего
Почти 80 человек подхватили кишечную инфекцию в Дагестане
Журналист оценил значение визита Вэнса в Венгрию
«Часть издержек»: Вэнс о вмешательстве Киева в американские выборы
Бахрейн резко сменил риторику в новой резолюции по Ормузскому проливу
Россиянина посадили за госизмену
Мишустин заявил о новых возможностях за счет дисконта на российскую нефть
Спектаклю с Долиной «Мечты Фемиды» грозит оглушительное фиаско
Генерал раскрыл, что мешает Трампу нанести ядерный удар по Ирану
Раскрыта одна важная деталь разговора Орбана с Путиным
Серябкина призналась, почему до сих пор не общается с Темниковой
«Скидок не ждите»: война в Иране взвинтила цены на авиабилеты для россиян
Экс-замдиректора Росгвардии увеличили срок по делу о мошенничестве
Ветеринар ответил, как часто нужно мыть собаку
Художник Сафронов рассказал о прошедших выставках
«Боже, благослови великий народ»: Трамп сделал заявление о гибели Ирана
Россиянин решил стать «конем» и отправился пешком в Бразилию
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
