Британец стал отцом после ампутации половины полового органа

Житель Великобритании Стивен Хэмилл смог стать отцом после частичной ампутации полового органа, вызванной агрессивной формой рака, сообщает издание LADbible. В возрасте 26 лет мужчина столкнулся с тяжелыми симптомами, которые врачи изначально ошибочно принимали за обычное воспаление.

После экстренной госпитализации из-за потери сознания хирурги удалили пациенту десять сантиметров пораженной ткани, чтобы спасти его жизнь. Несмотря на серьезную операцию, британец сохранил детородную функцию и сейчас воспитывает четырехлетнего сына. Мужчина признается, что «значительный размер» органа до болезни помог ему сохранить его функциональность после вмешательства.

Если бы у меня был средний размер, я бы лишился 2–5 сантиметров и функциональности, — поделился Хэмилл.

Сейчас Стивен открыто рассказывает о своем опыте и даже шутит по поводу полученного от друзей прозвища Коротышка. Своей историей он надеется вдохновить других мужчин внимательнее относиться к здоровью и не игнорировать тревожные изменения в организме.

Ранее британец Дэвид Монтейро скончался после того, как списал сильную головную боль на сон в неудобной позе. Через четыре дня он умер от последствий менингита. По словам сестры умершего, все произошло очень быстро.