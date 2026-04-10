10 апреля 2026 в 08:54

Британец стал отцом после ампутации половины полового органа

Житель Великобритании Стивен Хэмилл смог стать отцом после частичной ампутации полового органа, вызванной агрессивной формой рака, сообщает издание LADbible. В возрасте 26 лет мужчина столкнулся с тяжелыми симптомами, которые врачи изначально ошибочно принимали за обычное воспаление.

После экстренной госпитализации из-за потери сознания хирурги удалили пациенту десять сантиметров пораженной ткани, чтобы спасти его жизнь. Несмотря на серьезную операцию, британец сохранил детородную функцию и сейчас воспитывает четырехлетнего сына. Мужчина признается, что «значительный размер» органа до болезни помог ему сохранить его функциональность после вмешательства.

Если бы у меня был средний размер, я бы лишился 2–5 сантиметров и функциональности, — поделился Хэмилл.

Сейчас Стивен открыто рассказывает о своем опыте и даже шутит по поводу полученного от друзей прозвища Коротышка. Своей историей он надеется вдохновить других мужчин внимательнее относиться к здоровью и не игнорировать тревожные изменения в организме.

Ранее британец Дэвид Монтейро скончался после того, как списал сильную головную боль на сон в неудобной позе. Через четыре дня он умер от последствий менингита. По словам сестры умершего, все произошло очень быстро.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший налоговый начальник в Новосибирске попался на крупной взятке
Адвокат ответил, что грозит за кражу продуктов из холодильника на работе
Психолог объяснил, почему россияне перестали обращаться к коучам
Глава МЧС России прибыл в Чечню на фоне ЧС
Политолог объяснил новости о смене стратегии Евросоюза в отношении Украины
«Как и было предсказано»: Дмитриев о безвыходной ситуации Европы
Подросток выбил окна в проходящем поезде метро
Стало известно, что Россия пообещала Кубе на переговорах в Гаване
Работу Путина оценили положительно 75% россиян
Овчинский: в Перово появятся четыре новостройки на месте сноса
Раскрыто состояние пострадавших на Камчатке туристов
В Госдуме рассказали, как никогда не работавшему россиянину получить пенсию
Си Цзиньпин провел историческую встречу
В США заявили о «шокирующем поражении» в конфликте с Ираном
Кардиолог назвала неочевидную опасность ОРВИ для сердца
Непомнящий назвал самую стабильную команду РПЛ
«Спросите у Бородина, как так вышло»: в Москве отменили «Пугачевскую весну»
Опубликованы кадры спасения пропавших туристов на Камчатке
Дуров обвинил WhatsApp в крупнейшем обмане потребителей
Военные на бронетехнике выехали «защищать» АЗС Ирландии от мирных граждан
Дальше
Семья и жизнь

Общество

Европа

