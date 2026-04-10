10 апреля 2026 в 07:48

Власти на Камчатке пообещали не бросать родственников погибших туристов

Камчатское правительство всесторонне поможет родственникам погибших туристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство Камчатского края выразило глубокие соболезнования родственникам туристов, которые погибли в результате чрезвычайного происшествия в горах. В региональной администрации в мессенджере Max заявили, что семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка.

В краевом правительстве подчеркнули, что делают все возможное для помощи близким в этот тяжелый период. Органы социальной защиты и психологической помощи уже подключились к работе с семьями погибших туристов.

Правительство Камчатского края окажет всестороннюю помощь родственникам погибших. Делаем все возможное для их поддержки в этот тяжелый период, — говорится в сообщении правительства.

Ранее сообщалось, что следственное управление по Камчатскому краю уже возбудило уголовное дело по факту исчезновения группы туристов. Его завели по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек.

Тела двух пропавших туристов были найдены утром, 10 апреля. Погибшие отправились в составе группы в поход еще 28 марта. Позже они отделились от общей компании и перестали выходить на связь. Еще пять человек найдены живыми, однако они получили сильные обморожения.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

