Власти на Камчатке пообещали не бросать родственников погибших туристов

Правительство Камчатского края выразило глубокие соболезнования родственникам туристов, которые погибли в результате чрезвычайного происшествия в горах. В региональной администрации в мессенджере Max заявили, что семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка.

В краевом правительстве подчеркнули, что делают все возможное для помощи близким в этот тяжелый период. Органы социальной защиты и психологической помощи уже подключились к работе с семьями погибших туристов.

Правительство Камчатского края окажет всестороннюю помощь родственникам погибших. Делаем все возможное для их поддержки в этот тяжелый период, — говорится в сообщении правительства.

Ранее сообщалось, что следственное управление по Камчатскому краю уже возбудило уголовное дело по факту исчезновения группы туристов. Его завели по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек.

Тела двух пропавших туристов были найдены утром, 10 апреля. Погибшие отправились в составе группы в поход еще 28 марта. Позже они отделились от общей компании и перестали выходить на связь. Еще пять человек найдены живыми, однако они получили сильные обморожения.