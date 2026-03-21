Какие категории россиян не получат прибавку к пенсии в апреле РИА Новости: с 1 апреля у россиян проиндексируют только социальные пенсии

Работающие пенсионеры и представители силовых структур не получат прибавку к пенсии с 1 апреля, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. Отмечается, что пенсионные выплаты военных привязаны к денежному довольствию и вырастут в октябре.

С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур, — заявила Подольская.

Ранее стало известно, что в России спасатели могут выйти на пенсию уже в 45 лет, на что обратила внимание член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, это возможно благодаря государственной пенсии по выслуге лет, которая предусмотрена для отдельных категорий граждан, работающих в условиях, отклоняющихся от нормальных.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что с 1 апреля текущего года социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. По словам парламентария, это решение позволит повысить уровень доходов для 4,2 млн российских граждан.