Человек выжил при ударе США по лодке наркоторговцев Береговая охрана США сообщила о выжившем при ударе по лодке наркоторговцев

Береговая охрана США нашла живым одного из трех находившихся на лодке, по которой силы США ударили в водах Латинской Америки, подозревая в наркотрафике, заявил РИА Новости представитель структуры. По его данным, такое сообщение было получено от южного командования Пентагона.

По прибытии на последнее известное место, где было судно, были обнаружены и извлечены из воды двое погибших и один выживший, — добавил представитель.

Ранее три человека погибли в результате удара американских военных по судну в Тихом океане, которое могло использоваться для перевозки наркотиков. Атаку осуществили бойцы специального подразделения. По версии Пентагона, перехваченное плавсредство служило инструментом для транспортировки запрещенных веществ.

До этого заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что ликвидация лидера опасного наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса стала великим событием для региона. Дипломат добавил, что в этом противостоянии хорошие парни смогли одержать победу над плохими.