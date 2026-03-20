20 марта 2026 в 23:01

Трамп сообщил о почти ежедневных переговорах по урегулированию на Украине

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Переговоры по урегулированию украинского конфликта проходят практически ежедневно, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга на Южной лужайке Белого дома. По словам республиканца, военная операция в Иране никак не влияет на ход обсуждения перемирия между Россией и Украиной.

При этом Трамп обратил внимание, что стороны добиваются большого прогресса в этом вопросе. В итоге конфликт будет урегулирован, констатировал президент США.

Ранее стало известно, что Россия не будет участвовать в предстоящей встрече в США по украинскому вопросу. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что эти контакты будут проходить между Киевом и Вашингтоном.

До этого Песков обратил внимание, что российские власти рассчитывают на скорое возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Как подчеркнул Песков, пауза в переговорном процессе является кратковременной.

Кроме того, представитель Кремля указывал, что европейские государства направляли сигналы о желании участвовать в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Однако, по словам пресс-секретаря, Москва полагает такое участие неоправданным.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп высказался о сворачивании военных усилий на Ближнем Востоке
Что мешает Трампу дожить до 200 лет
Раскрыто смертельное влияние на человека у одного популярного продукта
«Злоупотребляют доверием»: в Иране озвучили вывод по поводу действий США
«Фигура исторического масштаба»: в Госдуме раскрыли секрет успеха Лаврова
Самолет Ан-2 потерпел аварию под Волгоградом
Главный джентльмен российской дипломатии: правила жизни Сергея Лаврова
Самый популярный дипломат РФ. Сергею Лаврову — 76, лучшие фото главы МИД
В рядах ВСУ начались массовые смерти при странных обстоятельствах
ВСУ получили приказ экономить на погибших солдатах
Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний
Над Россией сбили почти 70 БПЛА за три часа
Два российских аэропорта временно закрылись
Трамп отрекся от прекращения огня в конфликте с Ираном
«Тяжкое преступление»: Орбан рассказал о том, что натворил Зеленский
Трамп сообщил о почти ежедневных переговорах по урегулированию на Украине
В Прибалтике «отменили» артиста из-за исполнения известной русской песни
Молдавия решила выйти из Устава СНГ
Мощный пожар на строительном рынке в Подмосковье удалось ликвидировать
Орбан против «четвертого рейха». Раскол ЕС грядет: что это значит для РФ
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

