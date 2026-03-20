Трамп сообщил о почти ежедневных переговорах по урегулированию на Украине

Переговоры по урегулированию украинского конфликта проходят практически ежедневно, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга на Южной лужайке Белого дома. По словам республиканца, военная операция в Иране никак не влияет на ход обсуждения перемирия между Россией и Украиной.

При этом Трамп обратил внимание, что стороны добиваются большого прогресса в этом вопросе. В итоге конфликт будет урегулирован, констатировал президент США.

Ранее стало известно, что Россия не будет участвовать в предстоящей встрече в США по украинскому вопросу. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что эти контакты будут проходить между Киевом и Вашингтоном.

До этого Песков обратил внимание, что российские власти рассчитывают на скорое возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Как подчеркнул Песков, пауза в переговорном процессе является кратковременной.

Кроме того, представитель Кремля указывал, что европейские государства направляли сигналы о желании участвовать в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Однако, по словам пресс-секретаря, Москва полагает такое участие неоправданным.