Пожар на рынке в Солнечногорске перекинулся на соседний ТЦ

Огонь со строительного рынка «Строй Рай» в подмосковном городе Солнечногорск перекинулся на соседний торговый центр, заявили в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас». Там уточнили, что площадь пожара выросла до 4,5 тыс. квадратных метров. Тушение затрудняет плотная застройка и высокая нагрузка.

Пламя охватило торговые павильоны и перекинулось на рядом расположенный торговый центр, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Солнечногорске загорелся строительный рынок. К ликвидации возгорания привлекли 42 сотрудника МЧС и 15 единиц техники. Торговцы в панике спасали свой товар. Очевидцы сообщали о хлопках, которые, по предварительным данным, были вызваны взрывами газовых баллонов.

Кроме того, в южнокорейском городе Тэджон произошел крупный пожар на предприятии по выпуску автокомплектующих. В результате инцидента пострадали не менее 50 человек, из них были 35 госпитализированы с тяжелыми травмами, остальные отделались легкими ранениями. Премьер-министр Ким Мин Сок поручил экстренным службам задействовать все имеющиеся ресурсы для ликвидации возгорания.